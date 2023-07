Aus Liebe zu Galatasaray: Mauro Icardi lehnte Saudi-Kohle ab

Bei Galatasaray Istanbul fand Stürmer Mauro Icardi wieder zu seiner alten Stärke zurück. Der 30-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in der Türkei 22 Tore in 24 Ligaspielen, nachdem er bei PSG zuvor aufs Abstellgleis geraten war.

Galatasaray zahlt zehn Millionen Ablöse

Jetzt wechselt Icardi für eine erschwingliche Ablösesumme von zehn Millionen Euro fest zu Galatasaray. Laut Gala-Präsident Dursun Özbek (74) kassiert der Argentinier ein Gehalt von zehn Millionen Euro. Sechs davon steuert der Klub selbst bei, die restlichen vier werden über Sponsoren finanziert.

In der Wüste hätte der ehemalige argentinische Nationalstürmer deutlich mehr kassieren können. "Er hat ein Gehaltsangebot von 40 Millionen Euro für zwei Vertragsjahre aus Saudi-Arabien abgelehnt, weil er Gala so sehr liebt", versichert Dursun.

Icardi selbst blickt nun mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben: "Ich bin sehr froh, nach der letzten Saison wieder dieses Trikot zu tragen." Er sei den Fans sehr dankbar für die Wertschätzung und werde sein Bestes auf dem Platz geben.

