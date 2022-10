Fliegt Mauro Icardi bei Galatasaray schon wieder raus?

"Mauro weiß nicht, welche Worte er benutzen soll. Er ist wütend und traurig zugleich", erzählt Icardis argentinischer Künstlerfreund Juan Etchegoyen beim Radiosender Mitre Live. "Galatasaray ist nicht glücklich mit dem, was der Stürmer tut, was seine Dasein früher als erwartet beenden könnte."

Icardi ist bis Ende dieser Saison von Paris Saint-Germain an Galatasaray ausgeliehen worden und feierte in Istanbul am vergangenen Wochenende seine Torpremiere. Icardis Vertrag in Paris ist noch bis 2024 gültig.

Verwendete Quellen: Mitre Live