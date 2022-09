Galatasaray Istanbul Galatasaray bestätigt: Mauro Icardi und Kaan Ayhan sollen kommen

Mauro Icardi wird seit Tagen mit Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht. Da das Transferfenster in der Türkei noch bis zum 8. September geöffnet ist, wäre ein Wechsel Icardis in die Süper Lig möglich.

Okan Buruk, seines Zeichens Trainer des türkischen Rekordmeisters, lässt keine Zweifel an seinem Willen aufkommen, mit dem Südamerikaner zusammenzuarbeiten. "Wir wollen die Verpflichtung von Mauro Icardi abschließen", sagte Buruk nach dem 2:1-Erfolg über Gaziantep am Montagabend.