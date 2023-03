Juan Mata vor Abschied – Rückkehr nach Spanien?

Das Arbeitspapier enthält eine Verlängerungsoption, offenbar wollen aber weder Spieler, noch Verein Gebrauch von dieser Möglichkeit machen. Mata stand nach seiner Ankunft erst zweimal in der Startformation, zuletzt stand er nicht im Kader, obwohl er in 261 Spielminuten auf einen starken Output (drei Tore, eine Vorlage) kommt.

Nach Informationen der türkischen Sportzeitung Fanatik läuft es bei Juan Mata und Galatasaray auf eine Trennung zum Saisonende hinaus. Laut fichajes.com zieht es den Spanier in die Heimat, wenn seine Zeit in der Türkei im Sommer enden sollte.

Auch ohne Mata in der Startelf läuft es für Galatasaray rund. Nach der enttäuschenden vergangenen Spielzeit mit Rang 13 in der Endabrechnung führt der Rekordmeister nach 23 Spieltagen die Tabelle mit sechs Zählern Vorsprung auf Erzrivale Fenerbahce an. Die Löwen holten zuletzt 13 Siege in Folge.

Juan Mata: Heimatverein FC Valencia in der Krise

Weniger gut läuft es bei Matas Heimatverein FC Valencia. Die Fledermäuse, die Interesse an einer Verpflichtung von Mata zeigen sollen, schweben in Abstiegsgefahr. Nach 24 Spieltagen in der Primera Division ist Valencia Tabellenvorletzter. Allerdings beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer nur zwei Zähler.

Verwendete Quellen: Fanatik