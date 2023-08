Verrücktes aus der Türkei: Galatasaray in Gesprächen mit Kevin De Bruyne

Galatasaray will seine Transferaktivitäten in diesem Sommer mit einem aufsehenerregenden Deal abschließen. Angeblich findet ein Austausch mit Kevin De Bruyne statt, der Nicolo Zaniolo beerben soll.

Die türkischen Zeitungen driften in ihrer Berichterstattung gerne mal ins Unglaubwürdige ab. Die in Istanbul ansässige Tageszeitung Sözcü schlägt mit einem Gerücht über Kevin De Bruyne genau in diese Kerbe.

Galatasaray-Vize führt Gespräche mit Kevin De Bruyne

Demnach möchte Galatasaray seine Transferbemühungen mit einem weltberühmten Star abschließen und hat deshalb ein Auge auf Kevin De Bruyne. Nicht nur das: Zwischen Vizepräsident Erden Timur und dem Superstar von Manchester City sollen sogar Wechselgespräche stattfinden.

De Bruynes Transfer ans Marmarameer ist bedingt durch den Abgang von Nicolo Zaniolo. Der Italiener kann Galatasaray für eine festgeschrieben Ablöse von 35 Millionen Euro verlassen. Juventus Turin soll genauso Interesse haben wie der saudische Klub Al-Hilal.