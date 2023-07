Wie Nicolo Zaniolo im Netz die Tifosi spaltet - Flirt mit Traumverein Juventus Turin

Nicolo Zaniolo verabschiedete sich im Winter 2023 vom AS Rom in Richtung Türkei - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Nicolo Zaniolo wechselte im Januar 2023 aus Rom zu Galatasaray Istanbul. Bereits ein halbes Jahr später könnte der italienische Nationalspieler in die Serie A zurückkehren.

Gerade mal 23 Jahre alt, und schon eine Reizfigur. Die einen lieben und verehren ihn (nicht nur bei der AS Roma), die anderen reiben sich ganz gern an ihm – Nicolò Zaniolo.

Der offensive Mittelfeldspieler und Mitglied der Squadra Azzurra, von der AS Roma erst im Winter an Galatasaray Istanbul verkauft, möchte wohl wieder zurück in die Serie A. Jedoch nicht etwa zur Roma von Mourinho, nein, ausgerechnet zum "verhassten" Ligakonkurrenten und Rekordmeister Juventus Turin.

Zaniolo spaltete bereits das Netz. Auf Instagram postete er sein Jugendzimmer, komplett in Weißschwarz, die Bettwäsche der Bianconeri, genauso die Sitzkissen und das Juve-Emblem als Bettvorleger auf dem Boden.