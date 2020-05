"Kann es nicht nachvollziehen!" : Gareth Bale attackiert Fans von Real Madrid

Gareth Bale hatte in dieser Saison nicht mal eine handvoll Spiele, in denen er im Trikot von Real Madrid gefällige Leistungen darbot. Dass er zusätzlich einige Nebenkriegsschauplätze hatte (Stichwort Wales-Flagge), ließen die Blancos-Anhänger nicht unbedacht.

Der 30-Jährige ist sich bewusst, dass im Bernabeu mit das anspruchsvollste Publikum der Welt seinen Platz findet. Bale weist im Podcast THE HAT-TRICK aber auch darauf hin, dass eigene Akteure auszupfeifen schlechter Stil sei.

"Ich kann es nachvollziehen, wenn es an das Team gerichtet ist, weil es nicht gut spielt. Oder wenn man zur Halbzeit mit ein paar Toren in Rückstand liegt", sagt er und legt nach: "Aber den eigenen Spieler ausbuhen oder auspfeifen, so wie sie es tun – das ist einfach falsch."