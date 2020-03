Sportlich läuft es nicht : Gareth Bale baut sich ein neues Standbein auf

Seit über zehn Jahren ist Gareth Bale Profi, hat bereits Millionen verdient. Für die Zeit nach seiner aktiven Karriere sorgt der Waliser bereits jetzt vor. In seiner Heimat baut er sich ein zweites Standbein auf.

Gareth Bale ist bereits Mitbesitzer einer Sportsbar in der Hauptstadt, die sich Elevens nennt.

Gareth Bale hat in seiner walisischen Heimat ein Erlebnis-Restaurant eröffnet. Das Par 59 ist bereits die zweite Bar des Real-Superstars.

"Ich werde nicht für immer Fußball spielen, deshalb sind wir daran interessiert, solche Dinge zu tun, insbesondere in Wales, da wir der Stadt, in der ich geboren wurde, etwas zurückgeben möchten und der Entwicklung von Cardiff so gut es geht helfen wollen", erklärte Bale gegenüber der Onlinezeitung.

Der Stürmer von Real Madrid hat offenbar vor, weitere Läden zu eröffnen: " Wenn es andere Möglichkeiten gibt, die wir gerne nutzen würden, werden wir als Unternehmen weiter wachsen und andere Dinge tun."