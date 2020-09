Tottenham Hotspur : Gareth Bale: Berater über Spurs-Zukunft – volle Attacke auf Real Madrid

Seit wenigen Tagen ist die Rückkehr von Gareth Bale zu Tottenham Hotspur in Sack und Tüten. Der Waliser wird zunächst für diese Saison ausgeliehen. Berater Jonathan Barnett denkt allerdings, dass sein Star-Klient über den mit Real Madrid vereinbarten Zeitraum hinaus für die Spurs spielen wird.

"Ich bin mir sicher, wenn die Dinge gut laufen, gibt es da kein Problem. Das ist der Verein, für den er spielen will", sagt Barnett bei BBC RADIO 4. Eine Rückkehr an die Concha Espina werde "hoffentlich kein Thema mehr", wie der Agent deutlich zu verstehen gibt: "Er wird so erfolgreich in Tottenham sein, dass er bleiben wird, und der Rest ist ein einfacher Deal."

Bale hatte sich in den vergangenen sieben Jahren, in denen er vertraglich an Real gebunden war, 13 Trophäen in den Vitrinenschrank gestellt, darunter viermal die Champions League. In 251 Pflichtspielauftritten trug er außerdem starke 173 Torbeteiligungen bei.