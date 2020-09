: Gareth Bale darf nicht ablösefrei gehen – Youngster verlässt Real

Gareth Bale hat Real Madrids Vereinsobersten jüngst die Schuld für seinen geplatzten Abschied in Richtung Chinese Super League zugeschoben. "Der Klub wollte es nicht zulassen oder sie haben etwas dagegen unternommen. Das ist die Schuld des Klubs!", erklärte der Waliser in einem Interview.

Real-Präsident Florentino Perez wollte Bale nicht ohne angemessene Gegenleistung in Form einer Ablösesumme ziehen lassen. Und das will er allem Anschein nach auch in der aktuellen Transferperiode nicht.

Real Madrid fordert 25 Millionen Euro Ablöse für Gareth Bale

Nach Informationen der Sporttageszeitung MUNDO DEPORTIVO besteht Real auf eine Ablöse von mindestens 25 Millionen Euro für den Rechtsaußen. Gekostet hatte Bale 2013 noch 101 Millionen Euro. Dass sich ein Abnehmer finden lässt, der diese Summe für den verletzungsanfälligen 31-Jährigen ausgibt, darf aber bezweifelt werden.