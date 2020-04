Robbie Savage bricht Lanze : Gareth Bale der "meist unterschätzte Spieler der letzten 20 Jahre"

"Er (Bale) hat 105 Tore in allen Wettbewerben erzielt, 13 Trophäen, drei Tore in einem Champions-League-Finale – einschließlich seines spektakulären Treffers gegen Liverpool. Außerdem erzielte er einen Treffer in einem Elfmeterschießen", so Savage.

"Gareth Bale ist der am meisten unterschätzte Spieler in den letzten zwei Jahrzehnten", sagte Robbie Savage einem Q&A mit dem Internetportal GOAL.COM.

In der Folge stellte der Waliser mehrere Vergleiche mit Topstars von Real Madrid an. Savage führte in etwa Zinedine Zidane auf (49 Tore, 6 Trophäen), der mit seinem Tor gegen Leverkusen lediglich einen Treffer in einem Königsklassen-Finale vorweisen könne.

Des Weiteren erwähnte Savage Luis Figo (56 Tore, 7 Trophäen) sowie den "großen" Cristiano Ronaldo mit 104 Toren.

Savages Schlussfolgerung: "Gareth Bale hat also mehr Tore und mehr Trophäen als diese drei."

Savage legte daher noch mal deutlich nach: "Für mich ist Gareth Bale in den letzten 20 Jahren der von den Fans am meisten unterschätzte Spieler in einem Verein."

Der Flügelstürmer hat bei Real angeblich keine Zukunft mehr. Die Blancos wollen aussortieren und sich ihrer Schwerverdiener erleichtern. Bale soll mit 15 Millionen Euro alimentiert werden.