Er ist da, wo er hingehört : Gareth Bale fühlt sich endlich wieder geliebt

Die letzte Zeit bei Real Madrid war für Gareth Bale nicht gerade angenehm – zumindest aus sportlicher Sicht. Im Sommer fanden die Merengues schließlich in Tottenham Hotspur einen Abnehmer für den Waliser. Zurück bei seinem Ex-Klub scheint alles voller Harmonie.

"Es ist schön, wieder zu spielen, es ist gut, bei einem Klub zu sein, der mich will. Ich fühle mich geliebt", sagte Bale während einer Pressekonferenz bei der walisischen Nationalmannschaft.

Der Spurs-Rückkehrer spielte am Mittwoch in der Nations League gegen Finnland. Die überlegenen Waliser siegten mit 3:1 (Tore: Harry Wilson, Daniel James, Kieffer Moore). Bale stand in der Startelf.