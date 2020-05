Ex-Coach erinnert sich : "Gareth Bale hat einfach einen Scheiß auf alles gegeben"

Unter der Leitung von George Burley gab Gareth Bale beim FC Southampton sein Debüt im professionellen Fußball. Positiv berührt erinnert sich der Ex-Trainer heute an die Vorzüge seines einstigen Zöglings.

George Burley hat die positiven Eigenschaften von Gareth Bale schon früh erkannt. Im April 2006 verhalf er dem damals 16-Jährigen im Trikot des FC Southampton zu seinem Debüt im Herrenbereich.

"Was er mitgebracht hat war diese Frische, dieser Überschwang, er hat einfach einen Scheiß auf alles gegeben, was für junge Spieler großartig ist", lässt sich Burley von THE ATHLETIC zitieren.

In seiner ersten kompletten Saison als Profi erzielte Bale fünf Tore und lieferte elf Assists, was ihm schließlich den Transfer zu Tottenham Hotspur beschert hatte.