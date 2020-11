Tottenham Hotspura< : "Gareth Bale hat sich wieder in das Spiel verliebt"

Seit wenigen Wochen ist Gareth Bale zurück bei Tottenham Hotspur, einem Ort, an dem er mit Jose Mourinho einen Trainer habe, der ihn auch haben möchte, sagte Page. "Er möchte, dass er Woche für Woche spielt – oder sie bauen ihn so auf, dass er 90 Minuten lang konstant spielen kann."

"Für mich sieht er aus, als ob er seinen Fußball genießt. Er liebt es, mit Wales unterwegs zu sein", sagte Robert Page am Samstag. Der Assistenztrainer vertritt in den nächsten Spielen Ryan Giggs, der wegen des Verdachts auf Körperverletzung festgenommen wurde, sich aber inzwischen wieder auf freiem Fuß befindet.

Über die volle Spieldistanz ist Bale seit seiner Rückkehr an den Hotspru Way noch nicht gegangen. Nachdem der Offensivstar seine Knieprobleme überwunden hatte, steht er zumindest wieder regelmäßig in der Startelf.

"Wir haben jetzt einen Spieler an der Hand, der sich wieder in das Spiel verliebt hat und seinen Fußball genießt. Hoffentlich werden auch wir die Früchte davon ernten", sagte Page. Wales trifft heute Abend (20.45 Uhr) in der Nations League auf Irland. Am Mittwoch kommender Woche geht es gegen Finnland.