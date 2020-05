Absage von Beckham? : Gareth Bale kassiert Korb aus Amerika



Andre Oechsner

Der Name Gareth Bale wird wohl auch noch in den kommenden Wochen inflationäre Verwendung in der Gerüchteküche finden. Unlängst kokettierte er mit einem USA-Wechsel. Ein von dort kommender Klub soll ihn abgelehnt haben.