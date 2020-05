Real Madrid : Gareth Bale: Manchester United hätte ihn zum Schnäppchenpreis haben können

Gareth Bale schaffte einst beim FC Southampton seinen Durchbruch, wechselte dann zu Tottenham Hotspur, wo er sich für Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid interessant machte.

2013, als Gareth Bale ins Estadio Santiago Bernabeu wechselte, zeigte auch Manchester United Interesse, bekam aber einen Korb. Das Angebot der Red Devils soll bei knapp 100 Millionen Euro gelegen haben. Wie ein Insider enthüllt, stand der Waliser bereits Jahre zuvor auf der Einkaufsliste der Red Devils.

Ex-Southampton-Trainer George Burley enthüllt gegenüber THE ATHLETIC: "Manchester United war an ihm interessiert. Ich erinnere mich, dass ich in ein Hotel gegangen bin und mit Sir Alex und seinem Geschäftsführer gesprochen habe."