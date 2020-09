Premier-League-Rückkehr möglich : Kritik an Real Madrid: Gareth Bale geizt nicht mit Vorwürfen

Sollte sich eine Option in der Premier League auftun, so Bale, würde er darauf in jedem Fall einen Blick werfen, sagt der gescholtene Offensivstar gegenüber SKY SPORTS. "Wir werden sehen, was passiert, wir haben viel Zeit in diesem Transferfenster – und alle anderen natürlich auch."

Mit Vorwürfen an seinen aktuellen Arbeitgeber geizt Bale derweil nicht. Letztes Jahr habe er versucht zu wechseln, Real habe einen Wechsel allerdings in letzter Sekunde blockiert.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht es nicht danach aus, als würde Bale Real in diesem Sommer verlassen. Das liegt zum einen an seinem mit 30 Millionen Euro Brutto-Jahresgehalt fürstlich dotierten Vertrag. Und zum anderen an der Corona-Pandemie, in der es vielen Klub unmöglich ist, überhaupt Transfers zu tätigen.

"Wir werden sehen, was passiert", betont Bale, der noch mal einen Gruß an die Madrider Vereinsspitze aussendet: "Es liegt in den Händen des Klubs, aber sie machen mir es, um ehrlich zu sein, sehr schwer."