Tottenham Hotspur : Gareth Bale offen für Rückkehr zu Real Madrid

Wie die Sporttageszeitung AS berichtet, habe Bale die Tür für eine Real-Rückkehr nicht zugeschlagen. Nach der Leihe an die Spurs sei er demnach offen für ein erneutes Gastspiel im Bernabeu - vor allem, wenn Zinedine Zidane nicht mehr Real-Coach sein sollte.

Unter dem Franzosen stand Bale in der vergangenen Saison nur vereinzelt in der Startelf. Die Folge: Gareth Bale wurde bis 2021 an die Spurs verliehen. Real zahlt dem Vernehmen nach die Hälfte von Bales Gehalt. Der Anschlussvertrag des Flügelstürmers in Madrid ist noch bis 2022 gültig.

An der White Hart Lane konnte Bale noch nicht an seine Glanztage anknüpfen. Er hat unter Jose Mourinho (57) beim Premier-League-Tabellenführer den Sprung zum Stammspieler noch nicht geschafft.