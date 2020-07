Real Madrid : Gareth Bale: Sein Berater macht eine Ansage, die Real nicht gefallen wird

Eine Rolle nimmt Gareth Bale bei Real Madrid immer noch ein, aber meist abseits des Platzes. Ein Wechsel noch in diesem Sommer kommt ihm nicht in den Sinn, sagt der zuständige Berater.

Jonathan Barnett zeigt sich hinsichtlich der Zukunft seines Star-Klienten Gareth Bale gerne auskunftsfreudig. Sein neuestes Statement ist fast schon als "Drohung" gegenüber seinem aktuellen Verein Real Madrid zu werten.

"Gareth geht es gut. Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre", äußert Barnett gegenüber der BBC. "Er lebt gerne in Madrid und geht nirgendwo hin." Bale sei nach Meinung seines Interessenvertreters immer noch so gut wie jeder andere in der Mannschaft.

Es liege allein an Trainer Zinedine Zidane, der Bale laut Barnetts Vorstellung einfach nicht spielen lassen wolle. Im letzten Saisonspiel bei CD Leganes (2:2) hatte Zidane Bale aus dem Kader gestrichen, obwohl der Waliser spielfähig war.