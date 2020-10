Nach sieben Jahren : Gareth Bale: So lief sein Startelf-Comeback für die Spurs

Gareth Bale feiert ein erfolgreiches Startelf-Comeback für Tottenham Hotspur. Die Spurs lassen gegen Gegner Linzer ASK aus Österreich nichts anbrennen und holen sich den ersten Sieg in der Europa League.

Gareth Bale (31) ist endgültig zurück bei Tottenham. Nachdem der Waliser zuletzt bereits seine erste Partie sieben Jahre nach seiner Rückkehr von Real Madrid per Jokereinsatz gefeiert hatte (3:3 gegen West Ham United), durfte er nun von Beginn an ran.

Jose Mourinho (57) stellte den Superstar beim Auftakt in die Euro-League-Gruppenphase gegen den LASK auf der rechten Offensivposition in seinem 4-2-3-1-System auf. Neben Bale stürmten Erik Lamela, Lucas Moura und Mittelstürmer Carlos Vinicius.

Moura brachte die Spurs in Führung (18.), Andres Andrade stellte per Eigentor auf 2:0 - Bale war an der Entstehung beteiligt - ehe der nach 62 Spielminuten für Bale eingewechselte Heung-Min Son die endgültige Entscheidung brachte und für den 3:0-Endstand sorgte (84.).