Nachdem am Deadline Day neuerliche Gerüchte aufkamen, Tottenham Hotspur hätte sich intensiv darum bemüht, Gareth Bale zurück an alte Wirkungsstätte zu holen, schafft dessen Berater die Gerüchte ein für allemal aus der Welt.

Für Tottenham Hotspur gab es offensichtlich nicht mal den Hauch einer Chance, eine Reunion mit Gareth Bale zu feiern.

"Es gab keine Möglichkeit, zu Tottenham zurückzukehren", erklärt Bales Berater Jonathan Barnett dem britischen Radiosender TALKSPORT.

Obwohl Bale auch in dieser Saison nicht die erhoffte Rolle an der Concha Espina einnimmt sowie erneut wegen einer Verletzung ausfällt, hatte es auch der 30-Jährige nicht in Betracht gezogen, den Arbeitgeber zu wechseln.

"Gareth ist sehr glücklich. Seien wir realistisch: Die meisten Vereine spielen nicht in seiner Liga. Ihm gefällt sein Leben und dass seine Kinder in Madrid aufwachsen. Geld ist nicht alles. Es ist sein Leben, sein Lebensstil und seine Zeit", so Barnett.