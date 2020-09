Real Madrid : Gareth Bale: Warum Manchester United ihn nicht wollte

Der Abschied ist perfekt. Nach sieben Jahren verlässt Gareth Bale die Königlichen in Richtung Premier League. Er heuert bei Tottenham an. Manchester United war ebenfalls interessiert, lehnte den Waliser aber letztendlich ab. Vor allem aus einem Grund.

Gareth Bale (31) kehrt zu den Tottenham Hotspur zurück. Am Freitag traf der Waliser in London ein, am Samstag gaben die Spurs die Verpflichtung ihres verlorenen Sohnes bekannt. Er wird bis 2021 von Real ausgeliehen.

Interesse nachgesagt an dem Flügelstürmer wurde auch Manchester United. Gemäß dem LONDON EVENING STANDARD habe sich Ole Gunnar Solskjaer allerdings letztendlich gegen Bale entschieden, weil er sich Sorgen um dessen Verletzungsanfälligkeit mache.

Gareth Bale verpasste in den vergangenen Jahren zahlreiche Spiele wegen Blessuren. Alleine in der vergangenen Saison fehlte er wegen vier Verletzungen zwei Monate.