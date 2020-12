Tottenham Hotspur : "Gareth Bale wirkt noch etwas zerbrechlich"

Tottenham Hotspur benötigt in der Winter-Transferperiode keinen Neuzugang. Diese Meinung vertritt zumindest Ex-Nationalcoach Glenn Hoddle, der auf einen Formanstieg bei Gareth Bale baut.

"Der Kader sieht gut aus, ich sehe keinen Bedarf für Neuzugänge im Winter", erklärte Hoddle in seinem Podcast, als es um mögliche Winter-Neuzugänge der Spurs geht. Stattdessen solle Tottenham auf eine weitere Leistungssteigerung von Gareth Bale setzen.

"Das einzige, was sie machen sollten, ist, zu versuchen, Bale ein bisschen näher an seine Topform heranzuführen. Ich denke, dass er noch ein bisschen zerbrechlich ist", so der Ex-Tottenham-Trainer (2001 bis 2003).