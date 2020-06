Nach monatelanger Pause : Gary Lineker freut sich auf Rückkehr von Lionel Messi

Tatsächlich wird LaLiga den Spielbetrieb am 11. Juni mit dem Stadtderby zwischen dem FC Sevilla und Betis Sevilla wieder aufnehmen. Messis erster Einsatz erfolgt zwei Tage später: Am 13. Juni gastiert Barça beim Tabellenachzehnten RCD Mallorca.

"Wir haben ihn wegen der Corona-Pandemie seit mehr als zwei Monaten nicht mehr gesehen, aber es sieht so aus, als würde LaLiga in Spanien sehr bald wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiterspielen", schreibt Lineker ein einem BBC-Beitrag.

Lineker setzt seine Hommage fort: "Ohne Zuschauer wird es nicht dasselbe sein, das steht außer Frage. Messi ist aber vielleicht das Einzige, was wir am Fußball ohne Fans genießen können."

"Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, selbst an seinen ruhigen Tagen, gibt es Momente, in denen man sich fragt: 'Wie macht er das nur?' Er macht drei- oder viermal in einem Spiel Dinge, die ich in meiner ganzen Karriere wahrscheinlich nie geschafft habe. Er tut Dinge, die sonst niemand kann", schwärmt Lineker.

Barça ist mit zwei Punkten vor Erzrivale Real Madrid Tabellenführer. Messi will in dieser Saison unbedingt Meister und Torschützenkönig werden. Mit 19 Treffern führt er die Statistikrangliste vor Karim Benzema an, der auf 14 Tore kommt.