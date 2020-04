Manchester United : Gary Neville verrät Cristiano Ronaldos größtes Problem bei United

Nach dem Gewinn der Champions League 2008 in Moskau gegen den FC Chelsea habe Cristiano Ronaldo zum ersten Mal davon gesprochen, Manchester United verlassen zu wollen, erinnert sich Gary Neville in einem Beitrag bei SKY SPORTS zurück.

"Da gab es dieses Interview, in dem er andeutete, dass er gehen will, und das war wie eine frühzeitige Warnung", so Neville.

"Man konnte sich also gut darauf einstellen, dass er ein Jahr später geht. Es bahnte sich an, und eines Tages würde er gehen wollen und für Madrid in LaLiga spielen."