Jüngster LaLiga-Spieler aller Zeiten : Gaucho-Juwel Luka Romero sagt Spanien ab

Als er im Juni zum jüngsten Spieler der LaLiga-Geschichte wurde, fiel erstmals das Scheinwerferlicht auf Luka Romero (15). In den letzten Monaten warben mehrere Verbände um Romeros Gunst. Inzwischen soll sich der Youngster entschieden haben.

Der argentinische Fußballverband hat das Wetteifern um Luka Romero offenbar für sich entschieden. Das geht aus einem Bericht der spanischen Sportzeitung AS hervor.

Demnach hätten die Entscheider des spanischen Verbands in den vergangenen Monaten mehrfach mit der Familie Romero über ein Engagement in den Nachwuchsmannschaften von La Roja gesprochen.

Romero soll sich von dem Interesse an seiner Person zwar geschmeichelt gefühlt haben. Sein Vater überbrachte dem Vernehmen nach jedoch in der Vorwoche die Botschaft an die RFEF-Veratnwortlichen, dass sein Sohn weiterhin für Argentinien auflaufen werde.