Juan Sebastian Veron : Gaucho-Legende glaubt: Lionel Messi fühlt sich unwohl bei Barça

Ein Streitfall hat sich am Dienstag von selbst gelöst. Der umstrittene Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu, der für Messi vor Wochen noch Wechselgrund war, hatte sein vorzeitiges Amtsausscheiden per sofort verkündet.

Veron erläutert, dass auch Messi in seiner Stellung zu einem gewissen Grad am Umbruch beteiligt ist, er für dieses Vorhaben bisher aber zu wenig Unterstützung vonseiten des Vereins erfuhr.

"Mir kommt es so vor, als seit der Klub bis zu einem gewissen Grad in in der Lage, ihn zu begleiten, vor allem im Hinblick auf die Bildung eines neuen Gefüges. Er verschwört sich an einem Punkt gegen das, was er ist", sagt Veron.

Messi hatte im Sommer lange Zeit mit sich gerungen, dann aber trotzdem seinen Verbleib in Barcelona verkündet. "Er war immer ein ehrgeiziger Spieler und hat versucht, an der Spitze zu bleiben", sagt Veron, der inzwischen als Vereinspräsident seines Jugendklubs Estudiantes de La Plata tätig ist.