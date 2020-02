Am Mittwoch dieser Woche feierte Cristiano Ronaldo seinen 35. Geburtstag. Aus jeder Ecke des Fußballplaneten ereilten den Superstar Glückwünsche. Real Madrids Präsident Florentino Perez lässt sich die Gelegenheit ebenfalls nicht entgehen.

In den Sozialen Medien hielt sich Cristiano Ronaldo verhältnismäßig bedeckt.

Seine Frau Georgina Rodriguez veröffentlichte auf Instagram dagegen ein Video, das zeigt, wie ihr Gatte von Freunden gefeiert wird und als Geschenk ein neues Auto in Empfang nehmen darf.

Einen neuen fahrbaren Untersatz gibt es von Florentino Perez zwar nicht, dafür aber äußerst warme Worte.

"Gratulation an den besten Spieler der Welt, wir haben dich stark in unserer Erinnerung", wird der Vereinspräsident von Real Madrid in der portugiesischen RECORD zitiert.