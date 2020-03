Ex-Barça-Superstar : Gefängnis-Direktor verrät: So geht es Ronaldinho im Knast

Ronaldinho (39) sitzt derzeit wegen eines Passvergehens in Paraguay in Untersuchungshaft. Der ehemalige Weltfußballer lässt sich seine positive Lebenseinstellung aber vom Gefängnisalltag offenbar nicht versauen.

Ronaldinho nimmt seine Inhaftierung offenbar mit einer gehörigen Portion Gelassenheit hin. Darauf lassen Aussagen von Blas Vera schließen.

Der Gefängnisdirektor erklärte über Ronaldinho der spanischen Tageszeitung EL MUNDO zufolge: "Ihm geht es sehr gut. Er ist gut gelaunt, so wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Er lächelt immer."

Ronaldinho war in der vergangenen Woche nach Paraguay gereist, um sich für die Wohltätigkeitsorganisation La Fundación Angelical zu engagieren, die sich um arme Kinder kümmert. Er sollte auch sein Buch Genio de la vida vorstellen.

Die Polizei nahm Ronaldinho nach dessen Ankunft in einem Hotel in Asuncion in Gewahrsam.