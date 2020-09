Abschied von Suarez und Sofia Balbi : Gefühlsausbruch bei Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo

Sechs Jahre wirbelten Lionel Messi und Luis Suarez Seite an Seite für den FC Barcelona. Ronald Koeman legte Letztgenanntem jedoch einen Wechsel nahe, der vor Kurzem vollzogen wurde.

Die vergangenen Jahre hatten auch die Ehepartner der Super-Fußballer eng zusammengeschweißt. Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo verabschiedet Suarez' Anvertraute Sofia Balbi mit einem emotionsgeladenen Instagram-Post.

"Bolu, mein Freund, meine Schwester... danke für so viele gemeinsame Jahre. So viele Lacher und endlose Gespräche. Ihr ward wie Familie für uns. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr, so sehr, ich werde ich dich und deine wunderbare Familie vermissen werde", schreibt Roccuzzo.