Liverpool : Geht Mohamed Salah? "… dann würde Liverpool vielleicht ein Angebot annehmen"

Aus heiterem Himmel kommen die Gerüchte um Mohamed Salah aufgrund der letzten Vorkommnisse nicht. Inzwischen hat sich auch John Aldridge zu dieser Thematik geäußert und angemerkt, dass der FC Liverpool durchaus dazu bereit sein könnte, ein Angebot für seinen Überflieger anzunehmen.

Zuallererst hoffe er "natürlich", dass Salah den Reds weiterhin erhalten bleibt, schreibt Aldridge in einer Kolumne für die irische SUNDAY WORLD. Wenn er aber im kommenden Jahr um diese Zeit noch immer auf etwas Neues dränge, könnte Liverpool darüber nachdenken, was als Nächstes passiere.

"Er wird dann 29 Jahre alt sein und wenn die COVID-19-Impfstoffe uns aus dem Schlamassel herausgeholt haben, in dem wir uns momentan befinden, würde Liverpool vielleicht ein Mega-Angebot für Salah annehmen", so Aldridges These.

Der ehemalige Liverpool-Profi (1987-1989) macht sich derweil keine Sorgen, dass ein Salah-Abgang nicht gut genug kompensiert werden könnte. Denn jeder Spieler träume davon, mit Jürgen Klopp zusammenarbeiten. Aldridge, das macht er klar, würde an Salahs Stelle in Liverpool bleiben, "bis sie mich aus dem Verein tragen".