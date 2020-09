FC Barcelona : Gelandet! Vater von Lionel Messi zu Gesprächen in Barcelona

Kommt es doch noch mal zu einer Annäherung zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona? Sein Vater und Berater Jorge ist am Mittwochmorgen zu Gesprächen in Kataloniens Hauptstadt eingetroffen.

Der Gesprächsboden ist schon mal bereitet. Jorge Messi wurde von verschiedenen Kameras am Mittwochmorgen eingefangen. Der Vater und Berater von Superstar Lionel Messi ist per privatem Jet kurz vor 7 Uhr Ortszeit am Flughafen Barcelona-El Prat gelandet.

Ob Messi selbst an dem Gespräch mit Präsident Josep Maria Bartomeu teilnehmen wird, ist bisher nicht bekannt. Der 33-Jährige weigert sich aktuell, an den Trainingseinheiten mit der Mannschaft teilzunehmen.

Verschiedenen Berichten zufolge droht Messi aufgrund seines Verhaltens eine massive Geldstrafe. Die Seite des Ausnahmespielers geht immer noch der Annahme nach, dass Messis noch bis 2021 datierter Vertrag nicht mehr gültig ist.

LaLiga bestätigte allerdings, dass das Beschäftigungsverhältnis noch bis zum 30. Juni 2021 rechtskräftig sei und Messi Barça nur bei Zahlung der 700 Millionen Euro teuren Ausstiegsklausel verlassen dürfe.