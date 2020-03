Ex-Dortmunder : Geld spielt keine Rolle: Sokratis will weg

Seit knapp zwei Monaten wartet Sokratis nun schon auf seine nächste Prüfung in der Premier League. Eine Rückkehr in die Bundesliga scheint derweil unwahrscheinlich.

In seinem Wohlbefinden wird sich Sokratis aufgrund der sportlichen Situation aber mit Sicherheit beeinträchtigt fühlen. Unter Mikel Arteta stehen bisher acht Einsätze zu Buche.

Wenn dies nicht mehr der Fall sein sollte, so der griechische Nationalspieler, "packe ich meine Koffer und gehe".

Reichster Afrikaner will Arsenal kaufen

"Ich werde nicht nach Griechenland zurückkehren. Ich möchte lieber in Amerika, China oder sonst wo neue Erfahrungen sammeln", deutet Sokratis mögliche neue Destinationen an. In der Bundesliga war er für Werder Bremen und Borussia Dortmund aktiv.

