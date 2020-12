Manchester United : "Genug ist genug!" - Vereinsikone schießt gegen Paul Pogba und Mino Raiola

Paul Pogba (27) will Manchester United verlassen. Das hat Berater Mino Raiola verlautbaren lassen. Vereinslegende Gary Neville rät den Red Devils nun zur Trennung von dem Weltmeister.

"Ich kann akzeptieren, dass ein Spieler mit dieser Klasse nicht gut spielt. Ich kann akzeptieren, dass er sogar ein bisschen niedergeschlagen ist, aber es geht nicht, dass sein Berater, sein bester Freund, in den letzten 16 Monaten versucht hat, ihn aus dem Verein zu lotsen", sagte Neville.

Für den langjährigen Abwehrakteur des Rekordmeisters (599 Spiele und 30 Titel für Manchester United) ist klar: United muss Pogba ziehen lassen: "Ob er geliebt wird oder nicht, er will nicht hier sein. Du musst einen Ausgang für ihn finden. Er will nicht für Man United spielen, er will für Real Madrid, Barça oder einen anderen Verein dieser Art spielen."

Der ehemalige englische Nationalspieler (85 Einsätze) fordert seinen Ex-Verein sogar auf, zukünftig keine Spieler mehr zu verpflichten, die von Mino Raiola vertreten werden. "Sie sollten keinen Spieler von diesem Agenten holen. Genug ist genug!"