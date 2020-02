Liverpool : Georginio Wijnaldum liebäugelt mit Rückkehr zu den Wurzeln

Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Abgang vom FC Liverpool zwar kein Thema. Georginio Wijnaldum äußert allerdings klare Gedanken, zum Abschluss seiner Profilaufbahn noch mal in den Niederlanden spielen zu wollen.

"Ich sehe mich selbst nach Feyenoord, zu Sparta Rotterdam oder zur PSV Eindhoven zurückkehren. Manchmal schaue ich mir ein Spiel von Sparta an und denke dann: 'Es wäre schön, wenn ich in meinen letzten Jahren dort spielen würde'", erklärt Wijnaldum bei der Talkshow FC RIJNMOND.

Sparta Rotterdam, Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven stehen bislang in der heimischen Vita von Georginio Wijnaldum.

Bei den Reds ist er seitdem Leistungsträger und noch bis 2021 gebunden.

"Was ich momentan erlebe, ist einzigartig. Ich will auf höchstem Niveau spielen und Titel gewinnen", so Wijnaldum, der mit Liverpool drauf und dran ist, die erste Meisterschaft seit 30 Jahren zu gewinnen.

Persönlicher Traum des heute 29-Jährigen sei es, so lange wie möglich fit zu bleiben: "Ich will auf diesem Niveau spielen, bis ich 38 bin."

