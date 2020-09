Oranje-Tormaschine : Georginio Wijnaldum mit Barça einig - Poker um Ablöse

Georginio Wijnaldum zuletzt als Tormaschine im Nationaltrikot

Unter Koeman spielte Georginio Wijnaldum im offensiven Mittelfeld von Oranje eine Hauptrolle, er erzielte sieben Tore in seinen letzten fünf Spielen. Vorher trat er nicht unbedingt als Tormaschine in Erscheinung. Seine Gesamtbilanz: 15 Tore in 61 Spielen. Für Liverpool traf Wijnaldum erst 19 Mal in 187 Spielen.

Laut SPORT sind sich Barça und der 29-Jährige einig. Nun müsse noch die Ablöse mit Liverpool ausgehandelt werden. Die Gespräche befinden sich dem Vernehmen nach im fortgeschrittenen Stadium. Als Ablösesumme werden 15 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni gehandelt.

Thiago Alcantara soll Georginio Wijnaldum beerben - auch Barça am Spanier dran?

Wijnaldums Platz im Mittelfeld des Englischen Meisters könnte Thiago Alcantara einnehmen. Der Spanier will Bayern München verlassen, Liverpool gilt als sein Wunschziel.