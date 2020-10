Liverpool : Georginio Wijnaldum spricht über Barça-Interesse und Liverpool-Zukunft

Offenbar liefen die Drähte zwischen dem FC Barcelona und Georginio Wijnaldum doch nicht so heiß, wie in den letzten Wochen berichtet wurde.

Georginio Wijnaldum stellt in Frage, ob der FC Barcelona tatsächlich so großes Interesse hatte, wie es teilweise in den Medien kolportiert wurde.

"Ich glaube nicht, dass es so ernst war. Sonst hätte man ein bisschen mehr gelesen, sonst wäre mehr passiert. Es gab da nichts Konkretes", sagte Wijnaldum im Rahmen der Spiele mit der niederländischen Nationalmannschaft.

Die SPORT hatte zu September-Beginn von einer Wechsel-Einigkeit berichtet, nach der Wijnaldum einen Vertrag über drei Jahre mit Option auf eine weitere Spielzeit unterzeichnen sollte.

Wijnaldum soll einer der absoluten Wunschspieler des neuen Barça-Trainers Ronald Koeman gewesen sein. Beim FC Liverpool ist der Vertrag des Zentrumsspielers noch bis Ende Juni 2021 datiert. Mit einem Winterwechsel rechnet er nicht.

"So wie es jetzt aussieht, werde ich in Liverpool bleiben. Mein Vertrag ist noch zehn Monate gültig, und das kann sich ändern. Im Fußball weiß man nie. Wir werden sehen, was passiert", erklärte Wijnaldum, der alle vier Premier-League-Spiele über 90 Minuten bestritten hat.