Ex-Barça-Juwel : Gerard Deulofeu stänkert gegen neuen Barça-Coach Ronald Koeman

Gerard Deulofeu hatte beim FC Everton unter Ronald Koeman einen schweren Stand. Der neue Trainer des FC Barcelona und der Iberer werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr.

Im Sommer 2015 hatte der FC Everton sechs Millionen Euro in den Transfer von Gerard Deulofeu investiert. Eineinhalb Jahre später verließ er die Toffees schon wieder. Der Grund: Ronald Koeman.

"Ronald Koeman hat mir in den sechs Monaten, die ich in Everton war, nichts als Trainer gegeben. Wir werden sehen, wie er sich im Camp Nou schlägt", sagt Deulofeu dem katalanischen Radiosender CATALUNYA RADIO.

Warum diese Frage überhaupt aufkam, liegt in zwei Stellen begründet: Zum einen wurde Deulofeu jahrelang in der Barça-Jugend ausgebildet – und zum anderen wurde Koeman in dieser Woche als neuer Cheftrainer der Blaugrana vorgestellt.