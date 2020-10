Barça-Star rechnet ab : Gerard Pique: "Das Stadion sollte nach Messi benannt werden"

Gerard Pique und drei seiner Mannschaftskollegen verlängerten in den vergangenen Tagen ihre Arbeitspapiere beim FC Barcelona. Nun kommen Details ans Licht. Pique äußert nach der Vertragsverlängerung deutliche Kritik am derzeitigen Vorstand.

Gerard Piques altes Arbeitspapier wäre 2022 ausgelaufen - und auch sein neuer Vertrag könnte dann enden. Wie bereits berichtet wurde, verlängert sich der Vertrag nur über 2022 hinaus, wenn Pique eine gewisse Anzahl an Spielen in der Vorsaison absolviert.

SPORT hat nun in Erfahrung gebracht: Pique muss in der Saison 2021/2022 mindestens in 35 Prozent der Partien mitwirken. Ansonsten kann Barça den Deal für nichtig erklären. Ein Jahr später sieht es genauso aus.