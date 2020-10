Champions League : Gerard Pique fliegt vom Feld - Barça feiert dennoch Kantersieg

Gerard Pique fehlt dem FC Barcelona im Champions-League-Kracher gegen Juventus Turin, nachdem er gegen Ferencvaros nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Der Sieg der Katalanen geriet trotz des Aussetzers aber nicht ernsthaft in Gefahr, auch weil Ousmane Dembele einen starken Joker-Einsatz hinlegte.

Der FC Barcelona hat einen 5:1-Erfolg am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gefeiert. Gegen Außenseiter Ferencvaros brachte Lionel Messi seine Mannschaft per Strafstoß in Führung (27.), ehe Ansu Fati nach feiner Vorarbeit von Frenkie de Jong zum 2:0-Pausenstand traf.

Philippe Coutinho erhöhte nach der Pause (52.). Alles roch nach einem lockeren Sieg, doch dann brachte Gerard Pique Barça in Schwierigkeiten. Der Abwehrchef sah Rot (68.) und fehlt am zweiten Spieltag bei Juventus Turin.

Den fälligen Elfer nach der Notbremse verwandelte Ihor Kharatin (70.). In der Folge geriet Barça kurzzeitig unter Druck, Budapest hoffte auf den Anschlusstreffer.