Schwarzer Tag für Barcelona : Gerard Pique: Glück im Unglück? Puyol meldet sich nach Verletzung zu Wort

Gerard Pique hat sich gegen Atletico Madrid am Knie verletzt. Das genaue Ausmaß steht noch nicht fest, der Abwehrchef könnte aber Glück im Unglück haben und "nur" sechs bis acht Wochen ausfallen. Von Javier Mascherano und Carles Puyol erhält der Abwehrchef des FC Barcelona unterstützende Botschaften.

Schwarzer Tag für den FC Barcelona: Die Katalanen verloren am Samstag nicht nur das Topspiel gegen Atletico Madrid mit 0:1 (Tor: Yannick Carrasco), sondern auch Sergi Roberto und Gerard Pique durch Verletzungen.

Abwehrchef Pique musste nach 62 Minuten mit einer Knieverletzung vom Feld, hatte Tränen in den Augen, was auf eine schwerwiegende Verletzung hindeutet. Das genaue Ausmaß steht noch nicht fest. Die Tests in Barcelona laufen noch. Aber Pique könnte Glück im Unglück gehabt haben.

Laut MUNDO DEPORTIVO hat Pique "nur" eine Knieverstauchung erlitten. Die Ausfallzeit könnte sechs bis acht Wochen betragen. Damit wäre Pique noch gut bedient, im schlimmsten Fall droht eine monatelange Pause, sollte das Kreuzband gerissen sein.