FC Barcelona : Gerard Pique lobt junges Abwehr-Duo des FC Barcelona

Gerard Pique (33) muss derzeit wegen einer Bänderverletzung pausieren. In Ronald Araujo und Oscar Mingueza springen zwei Youngsters ein. Pique ist begeistert.

"Die beiden haben eine großartige Zukunft vor sich", lobte der etatmäßige Abwehrchef des FC Barcelona seine beiden 21-jährigen Positionskollegen. Araujo und Mingueza sind eigentlich in Barcelonas Zweitvertretung beheimatet. Gegen Real Sociedad (2:1) standen beide in der Startelf.

Für ein Fazit ist es aber noch zu früh. "Man muss die nächsten Monate abwarten um zu sehen, ob das Knie stabil ist", gibt der Welt- und Europameister zu Bedenken.

Barça-Coach Ronald Koeman hatte jüngst seine Hoffnung auf ein Comeback Piques in dieser Saison ausgedrückt. " Ab welchem Datum er wieder zur Verfügung stehen kann, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass er in dieser Saison wieder einsatzfähig sein wird", so der Niederländer.