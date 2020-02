Er glaube Präsident Josep Maria Bartomeu, sagte Gerard Pique am Montag, als er nach dem angeblichen Skandal rund um den FC Barcelona befragt wurde, der eine Firma beauftragt haben soll, Spieler und ehemalige Mitarbeiter in den Sozialen Medien gezielt zu diffamieren.

"Ich glaube dem, was der Präsident uns gegenüber gesagt hat, zumindest, dass er über die angeblichen Aktivitäten nicht Bescheid wusste", sagte Pique während der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel beim SSC Neapel (Dienstag, 21 Uhr).

Josep Maria Bartomeu versicherte bei einem Treffen mit Führungsspielern offenbar glaubhaft, dass an den jüngsten Anschuldigungen nichts Wahres dran sei.

300-Mio-Klausel! Barça kauft Braithwaite – Leganes will handeln

Während der Reporterrunde legte er den Fokus wieder auf das Sportliche: "Alles, was nichts mit Fußball zu tun hat, schadet uns."

Die Mannschaft konzentriere sich auf das, was sie kontrollieren könne: "Nämlich den Fußball."

Pique und Co. wollen am Dienstagabend den Grundstein für das Weiterkommen in das Viertelfinale der Champions League setzen.

Einfach wird dies aber nicht, weiß auch der Innenverteidiger: "Napoli hat sich in den letzten Jahren stark verbessert, es wird sicherlich ein sehr schweres Spiel werden."

Man müsse sich nur daran erinnern, dass Neapel Juventus und Liverpool geschlagen habe: "Wir werden sehr wachsam sein müssen. Wir wollen unseren Stil von Anfang an umsetzen, Chancen generieren. Es ist wichtig, Tore zu erzielen."

Als Favorit auf den Champions-League-Titel sieht der Ex-Nationalverteidiger Barça nicht, "aber wir haben eine gute Mannschaft. Wir müssen erst die Runde gegen Neapel überstehen und dann sehen, wie es weitergeht."

