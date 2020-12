FC Barcelona : Gerard Pique will noch "drei oder vier" Jahre spielen

Gerard Pique (33) muss derzeit zuschauen, wenn der FC Barcelona an den Start geht. Der Abwehrchef fehlt seiner Mannschaft wegen einer Knieverletzung. An ein vorzeitiges Karriereende denkt der Katalane aber nicht.

"Es ist mir eine Ehre, nach einer langen Karriere hier zu sein, und ich hoffe, dass ich noch drei oder vier Jahre weiter spielen kann", sagte der Welt- und Europameister in Dubai, nachdem er bei den Globe Soccer Awards mit einem Preis für seine Laufbahn ausgezeichnet worden war.

Bei den Awards traf Pique auf langjährige Weggefährten: Iker Casillas, mit dem er in der Furia Roja große Erfolge feierte, und Cristiano Ronaldo, mit dem Pique einst bei Manchester United erfolgreich war.

"Es macht Spaß, Iker wiederzusehen, mit dem ich die Umkleidekabine in der Nationalmannschaft geteilt habe und EM und WM gewinnen konnte", so der 33-Jährige: "In meinen Anfangstagen spielte ich auch mit Cristiano in Manchester zusammen. Es war eine großartige gemeinsame Etappe."