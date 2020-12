AC Mailand : Gericht bestätigt: Neun Jahre Haft für Ex-Milan-Star Robinho

Dem früheren Wetltklasse-Fußballer Robinho droht eine langjährige Haftstrafe. Gerichte in Italien halten an ihren Urteilen fest.

Das Gericht in Mailand bestätigte eine bestehende Verurteilung über neun Jahre Haft. Im Januar 2013, damals noch in Diensten des AC Mailand, soll Robinho mit fünf weiteren Männern eine Frau in einem Mailänder Nachtclub vergewaltigt haben.

Der 36-Jährige war dagegen bereits 2017 in Rekurs gegangen. Robinho beteuert bis heute seine Unschuld. Neben der Haftstrafe sollen die Männer dem Opfer insgesamt 60.000 Euro Entschädigung zahlen.