AS Rom : Gerson vor Europa-Rückkehr? Die Roma würde mitverdienen

Gerson (23) hat sich seit seinem Wechsel vom AS Rom zu Flamengo Rio de Janeiro wieder ins Blickfeld von Europas Top-Klubs gespielt.

Borussia Dortmund soll sich mit einer Verpflichtung des Mittelfeldakteurs beschäftigen. Auch der FC Chelsea hat Gerson Medienberichten zufolge auf dem Einkaufszettel.

Sollte der Brasilianer wieder nach Europa wechseln - von 2016 bis 2018 schaffte er seinen Durchbruch beim AS Rom und per Leihe an die Fiorentina nicht endgültig - würden die Giallorossi mitverdienen.

Beim Verkauf des 23-Jährigen an Flamengo sicherte sich die Roma 2019 eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung.