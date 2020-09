FC Barcelona : Gerüchte um Antonio Rüdiger – Barça reagiert

Beim FC Chelsea ist Antonio Rüdiger in der Innenverteidiger-Hierarchie nach hinten durchgereicht worden. Der FC Barcelona soll die Gunst der Stunde nutzen und den deutschen Nationalspieler unter Vertrag nehmen wollen. Barça selbst distanziert sich von der Meldung.

Frank Lampard hat in Richtung Antonio Rüdiger in den vergangenen beiden Partien klare Signale versendet, sich am besten nach einen neuen Klub umzuschauen. Für das Premier-League-Spiel gegen den FC Liverpool (0:2) sowie dem Pokalmatch gegen den FC Barnsley (6:0) wurde Rüdiger ohne Angaben von Gründen aus dem Kader gestrichen.

Dem KICKER zufolge befindet sich der aussortierte Verteidiger des FC Chelsea beim FC Barcelona und Ex-Klub AS Rom "ganz oben auf dem Wunschzettel". Thema sei ein sofortiges Leihgeschäft, das beide Klubs avisieren.

Detailreiche Gespräche gab es aber offenbar noch nicht, über weitere Modalitäten (Kaufoption etc.) scheint noch nicht verhandelt worden zu sein.