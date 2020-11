FC Barcelona : Gerüchte um Lionel Messi: LaLiga-Boss schießt wieder gegen ManCity

Als das Theater um Lionel Messi seinen Höhepunkt erreichte, war in den Gerüchtebörsen dieser Welt von einem möglichen Wechsel zu Manchester City die Rede. LaLiga-Boss Javier Tebas beschwert sich aufgrund des vermeintlichen Interesses und holt andere Klubs aus der Premier League ins Boot.

Öffentlich wahrnehmbar ist bisher nicht, ob Lionel Messi seinen beim FC Barcelona auslaufenden Vertrag noch mal verlängern wird. Auf die umherschwirrenden Gerüchte bezüglich eines möglichen Wechsels zu Manchester City reagiert LaLiga-Boss Javier Tebas ziemlich allergisch.

"Der einzige Klub in der Premier League, der über einen Transfer Messis spricht, ist Manchester City. Da Man City außerhalb der Regeln spielt, mache ich mir Sorgen darüber, dass sie durch einen Verstoß gegen die Regeln der UEFA (Stichwort Financial Fairplay; Anm. d. Red.) auf einen Spieler zugreifen können", sagte Tebas am Dienstag.

Wegen zahlreichen Verstößen gegen das Financial Fairplay wurde ManCity für zwei Jahre von der Champions League ausgeschlossen. Nach Einspruch des Scheichklubs hob der Sportgerichtshof CAS die Sperre allerdings auf und beließ es bei einer Geldstrafe in Höhe von zehn Millionen Euro. Nach diesem Urteil grämte es überall in der Branche.