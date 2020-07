Inter Mailand : Gerüchte um Messi-Deal: Inter-Bosse reagieren mehr als deutlich

Nach der fixierten Teilnahme an der Champions League werden es mehr und mehr Spieler, die mit einem Wechsel zu Inter Mailand verbunden werden. Der für die Kaderplanung mitverantwortliche Beppe Marotta räumt mit zwei sich hartnäckig haltenden Spekulationen auf.

Mit einem Sieg im letzten Spiel beim Drittplatzierten Atalanta Bergamo hat es Inter Mailand selbst in der Hand, die Vizemeisterschaft in der Serie A zu vollenden. Beppe Marotta zeigt sich bei SKY SPORT ITALIA zufrieden mit dem Saisonverlauf – und adressiert an Antonio Conte ein Sonderlob.

Der zu Saisonbeginn installierte Trainer habe hervorragende Arbeit geleistet, erklärt Marotta, der nachdrückt, man müsse optimistisch in die Zukunft blicken und die Messlatte immer höher legen. Um dies bewerkstelligen zu können, werden die Nerazzurri einige personelle Veränderungen vornehmen.

Sandro Tonali ist einer der Spieler, der auf Inters Liste stehen soll. Marotta hierzu: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Präsident Massimo Cellino, haben aber noch nie über dieses Talent gesprochen. Viele große Vereine sind an Tonali interessiert, so wie wir auch. Aber es ist noch ein langer Weg, bis wir sagen können, dass wir in Verhandlungen stehen."