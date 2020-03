Derzeit an Moskau verliehen : Gescheitert bei Inter: Joao Mario träumt von Spanien-Wechsel

Joao Mario konnte bei Inter Mailand die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Derzeit ist er nach Russland verliehen. Am liebsten würde der Portugiese allerdings in der Primera Division kicken.

Die Folge: Joao Mario wurde an Lokomotive Moskau verliehen. Geht es nach dem 27-Jährigen, dann ist Russland aber nicht das Ende der Fahnenstange. Er träumt von LaLiga.

"Abgesehen von den Ligen, in denen ich gespielt habe, denke ich, dass die spanische La Liga perfekt für meinen Stil wäre, und ich bin sicher, dass ich in einer Mannschaft, in der guter Fußball gespielt wird, viel Spaß haben würde", sagte Joao Mario.

Der 27-Jährige gibt zu: "Vielleicht könnte man sagen, es ist ein Traum von mir, der noch nicht Wirklichkeit wird."